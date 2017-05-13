Тоже хакерская атака? По всему уральскому округу произошел сбой работы ГИБДД

15:20 13 мая 2017 0

Во многих регионах Урала произошел сбой работы ГИБДД Фото: Александр Константинов © URA.RU

Во всем большом уральском округе в субботу, 13 мая, произошел сбой работы ГИБДД. В частности, не работают отделы РЭО в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях и в Пермском крае.

«В связи с мероприятиями по профилактике программного обеспечения регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Тюменской области 13 мая работать не будут, — сообщили „URA.RU“ в региональном ведомстве. — Приносим извинения за неудобства».

Ранее такие же извинения принесла ГИБДД Свердловской области, где тоже были вынуждены приостановить регистрацию транспорта и выдачу прав. Аналогичная ситуация сложилась в Челябинской области и в Пермском крае.

Накануне, 12 мая, стало известно о масштабных хакерских атаках, совершенных на 54 страны мира. В России первыми под удар попали системы МВД и Следственного комитета. В субботу, 13 мая, стало известно, что кибератаки также были совершены на банки России, РЖД и Минздрав. В своем микроблоге экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден намекнул, что к кибератакам может быть причастно Агентство национальной безопасности США.