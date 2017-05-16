Секс-скандал на Урале. Прихожанин обвинил священника в домогательствах

15:57 16 мая 2017 0

Проверку по заявлению жителя Сосьвы проводит Следственный комитет Фото: страница Петра Мамаева в соцсетях

Скандал разгорается в Нижнетагильской епархии. 21-летний житель поселка Сосьва Андрей Д. подал в полицию заявление, в котором обвинил настоятеля местного Никольского храма 66-летнего протоиерея Петра Мамаева в сексуальных домогательствах. Молодой человек заявил, что священник предлагал вступить ему в половую связь.

«Непристойные намеки от священника начались еще в феврале, когда ее сын пришел в храм, чтобы креститься, — приводит слова Ирины Пикаловой, мамы молодого человека, 66.ru. — В середине апреля Андрей вновь пришел в храм — на Пасху. Андрея угостили куличами, отец Петр стал расспрашивать парня про семью и касаться его. Сын вернулся и начал мне рассказывать: «Мама, — говорит, — он меня опять щупал». Я отвечаю: «Андрей, как это? Ведь поп же все-таки, батюшка. Ты на диктофон запиши, я тогда тебе поверю».

По словам женщины, ее сын записал на диктофон разговор с протоиереем, в котором, как утверждает Ирина, на записи слышно, что батюшка завел беседу о половой жизни, а затем предложил ее сыну вступить в связь.

Материалы переданы в СКР, однако в ведомстве до окончания проверки воздерживаются от комментариев.

Редакции «URA.RU» удалось дозвониться до священника Петра Мамаева, однако он даже не стал отрицать обвинения — просто отказался от разговора. «Извините, я не могу сейчас об этом ничего сказать», — ответил протоиерей.