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17 мая 2017
16 мая 2017
14:47  17 мая 2017 0

Ройзман назвал свое главное достижение за год на посту главы Екатеринбурга

Суд по диплому Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман гордится тем, что руководит лучшим городом страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в среду, 17 мая, представил депутатам гордумы отчет о своей работе за 2016 год. В ходе выступления на комиссии по местному самоуправлению градоначальник тезисно рассказал о проблемах города и назвал своим главным достижением за год спасение города от «чужих».

Так, по мнению главы Екатеринбурга, нехватка полномочий и двуглавая система управления городом мешает эффективной работе. Ройзман констатировал, что зарплаты в городе растут, экономика поднимается, хотя и отметил, что реальные доходы горожан при этом продолжают снижаться. Подробно обо всем мэр пообещал рассказать на заседании гордумы 23 мая.

Больше всего депутатов интересовали планы Ройзмана баллотироваться в губернаторы: «На основании доклада можете назвать три причины голосовать за вас?» — задал вопрос Александр Караваев.

«Я не пустил в город чужих — это первое, что у меня получилось вообще. Второе: Екатеринбург остается лучшим городом в стране. И третье: с того момента как я пришел сюда, у меня не было ни одного конфликта с действующей командой — это говорит о том, что я умею учиться и работать», — заявил Ройзман.

Виктор Жуков
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