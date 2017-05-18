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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:22  18 мая 2017 0

Буйный житель Екатеринбурга отказался покидать горящий дом и выбросил из окна кошку. ФОТО

После того как мужчину вывели из квартиры, пожарным удалось приступить к тушению возгоранияТА "Ночные новости"

Пожар вспыхнул накануне вечером, 17 мая, в жилом доме на улице Чкалова, 250 в Екатеринбурге. Ее хозяин повел себя агрессивно и отказался эвакуироваться из горящего здания, вывести на улицу его пришлось силой.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелась квартира на четвертом этаже и установили автолестницу. В момент возгорания в помещении находился мужчина, который наотрез отказался покидать горящий дом.

Спасателям пришлось вскрыть квартиру и вывести хозяина на улицу, сообщает ТА «Ночные новости». Мужчина вел себя агрессивно и, прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось пристегнуть его наручниками к ограждению во дворе дома.

Как рассказали очевидцы событий, до начала пожара хозяин квартиры, который живет там с матерью, выбросил из окна велосипед, телевизор, другие домашние вещи и даже кошку. Свидетели не исключили, что он намеревался и сам выпрыгнуть в окно. Известно, что его матери в это время не было дома.

Прибывшие на место медики «скорой» увезли мужчину в Областной наркологический диспансер. С верхних этажей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пожар удалось потушить.

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ТА «Ночные новости»

Марина Мотылева
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