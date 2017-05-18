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18 мая 2017
12:03  18 мая 2017 0

Канада примет свой «акт Магнитского» против российских чиновников

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., флаги, сша, америка, канада, британия
Западные страны не собираются отступать от "акта Магнитского"Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство Канады готово поддержать идею введения персональных санкций против чиновников разных стран, причастных к нарушению прав человека. Об этом заявила глава МИД страны Кристина Фриланд.

Законопроект, основанный на американском «акте Магнитского» ранее получил поддержку канадского сената и отправлен на рассмотрение в Палату общин, которая контролируется Либеральной партией, имеющей большинство. Таким образом, принятие проекта практически гарантировано.

«Правительство выступает за расширение полномочий по введению санкций «для включения случаев грубых нарушений прав человека и иностранной коррупции», — цитирует Фриланд «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена в рамках «акта Магнитского» расширить список предполагаемых чиновников-нарушителей прав человека.

Сергей Макеев
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