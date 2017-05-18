{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 64,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Пермского края
15:16  18 мая 2017 1

Тушенка, тонна кокса и Сергей Лазарев: на празднование Дня города в Перми потратят около трех миллионов

День города Пермь
Одним из самых дорогостоящих мероприятий Дня Перми станет фестиваль кузнецов "Горнило Сварога"Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Перми поделились планами празднования Дня города и Дня России. По данным сайта Госзакупок, всего на торжественные мероприятия потратят порядка трех миллионов рублей.

Празднование Дня города пройдет 12 июня. Сначала на Аллее Доблести и Славы (у монумента «Героям фронта и тыла») состоится церемония закладки семи новых плит, в том числе исследователю флоры Западного Урала Павлу Сюзеву и русскому писателю Олегу Селянкину.

В 12:00 от ЦУМа начнет движение карнавальное шествие «Пермское яркое». С 14:00 на сцене у Театра-Театра будет проходить праздничный концерт, хедлайнером которого станет певец Сергей Лазарев. Параллельно на эспланаде будет проходить фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога».

По данным сайта Госзакупок, городские власти намерены потратить на празднование Дня города около трех миллионов рублей. 212 380 тысячи рублей планируется потратить на металлические ограждения для обеспечения безопасности, 345 219 рублей будет стоить световое оборудование, 433 200 — звуковое оборудование, 882 910 — видеооборудование.

В 512 460 обойдется сцена и ее монтаж. На проведение фестиваля «Горнило Сварога» мэрия планирует выделить 498 672 рублей. За эти деньги организатор должен разработать концепцию мероприятия, его программу, аниматоров, 500 порций гречневой каши с тушенкой, а также необходимое кузнечное оборудование и материалы, которые включают в себя тонну кокса и не менее 80 килограммов металла.

Концерт звезды «Евровидения» Сергея Лазарева обойдется бюджету бесплатно — его приезд полностью оплачивают инвесторы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Перми.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров