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24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:53  24 мая 2017 7

Губернатор Куйвашев, чтобы расположить слушателей, вынужденно откровенничал: «Расскажу вам военную тайну…». Реакция была непредсказуемой

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев подготовил плацдарм для вооруженного формирования в ТагилеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с партактивом «Единой России» в Нижнем Тагиле проаносировал появление в городе нового вооруженного формирования. Контингент в три тысячи человек планируется разместить в местном военном городке, в настоящее время стоящем заброшенным.

«Расскажу вам военную тайну: к нам обратилась одна очень серьезная структура, которая хочет использовать городок. Что плохого в том, что три тысячи человек с деньгами приедет и разместится здесь?» — сказал Куйвашев.

В зале на слова главы региона отреагировали немного нервно, далее прозвучали возмущенные выкрики: «А нам нужна эта структура?».

«Нужна! Даже не сомневайтесь», — отрезал Кувайшев, шум стих.

Сама «серьезная структура» в ходе выступления названа не была, но основная версия, на которой сошлись присутствовавшие единороссы, — речь идет о Росгвардии, которая в настоящее время подыскивает себе место под основную базу в УрФО.

Игорь Чукреев
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