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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Челябинской области
10:21  25 мая 2017 0

Зарплаты, вклады и продажи. Сколько зарабатывают в мэрии Магнитогорска

Сергей Бердников. Магнитогорск, рабочее место, бердников сергей, глава магнитогорска
Сергей Бердников стал одним из самых высокооплачиваемых чиновников Южного УралаФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Доход мэра Магнитогорска Сергея Бердникова по итогам 2016 года приблизился к 20 млн рублей. Сведения о заработках главы появились на официальном сайте администрации города.

Как следует из декларации, в прошлом году Бердников заработал 17 млн 3156 тыс. рублей — такая сумма сложилась из дивидендов по банковским вкладам, вырученных от продажи движимого и недвижимого имущества, зарплаты по прежнему и нынешнему месту работы. Также мэр владеет двумя гаражами, половинными долями в домах площадью 388,1 и 235 кв. м и, аналогично, в двух участках по 1289 и 600 кв. метров. В личном автопарке главы «Тойота Ландкрузер 200», «Тойота Хайлюкс», квадроцикл «Yamaha YFM700FWAD» и прицеп к легковушке.

При таком раскладе у супруги мэра Магнитки нет нужды в собственном авто, зато помимо долей в участках и домах, за ней числится квартира площадью 273,1 кв. метров. Зарплата ее немного не дотянула до 150 тыс. рублей.

Вице-мэр Валерий Измалков существенно отстал от шефа: чуть меньше 6 млн рублей, но с учетом продажи недвижимости.

Замглавы Юрий Емельянов задекларировал чуть больше 2,5 млн рублей дохода, на фоне чего нелишними будут заработанные его женой 202 тыс. рублей. Дмитрий Терентьев и Вадим Чуприн заработали и того меньше — 1,9 млн и 668 тысяч рублей соответственно.

Владимир Васин
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