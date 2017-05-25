19:04 25 мая 2017 0

План подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 под угрозой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга поддалась панике горожан. Еще в среду, 24 мая, в мэрии планировали закрыть на реконструкцию улицу Репина на участке от Малышева до Крауля, но после волны возмущений в соцсетях мероприятия по ремонту были перенесены.

Сначала перекрытия были анонсированы на утро 25 мая, потом неофициально в СМИ было сообщено, что они перенесены на 22.00 того же дня, а затем — на вечер 26 мая. В настоящее время среди журналистов ходят сразу четыре версии, и в горадминистрации ни одну из них не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

Растерянность мэрии оказалась настолько сильной, что там сейчас не могут даже подтвердить вообще сам факт перекрытия улицы хоть в какой-то перспективе. Как поясняют в пресс-службе горадминистрации, в комитете по транспорту ждут согласования этого вопроса ГИБДД. В городской инспекции в беседе с корреспондентом «URA.RU» эту информацию опровергли, заявив, что комитет все решения принимает самостоятельно.

Реконструкция улицы Репина запланирована в связи с подготовкой города к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как ранее сообщалось на сайте горадминистрации, ожидалось, что работы займут около двух недель. На это время предполагалось пустить транспортные потоки по альтернативным маршрутам. Однако озвученные планы были раскритикованы горожанами в связи с тем, что ни один объездной путь не может справиться с пассажиропотоком, проходящим по одной из основных транспортных артерий города.