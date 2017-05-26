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26 мая 2017
15:29  26 мая 2017 0

«ВИЗ-Сталь» борется с клещевым энцефалитом

На ВИЗе заботятся о здоровье персоналаФото: пресс-служба предприятия

«ВИЗ-Сталь» и ВИЗ (входят в группу НЛМК) реализовали комплекс мероприятий, направленных на профилактику опасных инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и вирусного боррелиоза.

В течение мая предприятия провели дезинсекцию территорий объединенной заводской площадки и полигона промышленных отходов «Лесной». Для обработки участков общей площадью более 100 гектаров использовались эффективные препараты нового поколения, которые надежно предотвращают распространение опасных насекомых, но при этом не несут вреда здоровью человека.

Чтобы уровень защиты работников от вирусных заболеваний был максимально высоким, «ВИЗ-Сталь» в течение года проводит комплексную вакцинацию сотрудников. Этой весной 350 металлургов получили бесплатные прививки от клещевого энцефалита в заводском здравпункте. Прививочная кампания продолжится осенью — вакцинация охватит еще около 350 сотрудников.

«Свердловская область входит в число территорий, где каждый год регистрируются сотни случаев заболеваний клещевым энцефалитом и вирусным боррелиозом. Чтобы защитить персонал от тяжелых заболеваний, мы проводим системную профилактическую работу. Комплексный подход дает возможность максимально снизить риски и сохранить здоровье сотрудников, задействованных в технологически сложном производстве трансформаторной стали», — говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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