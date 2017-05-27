{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 мая 2017
26 мая 2017
16:51  27 мая 2017 0

За первый квартал в России изъяли 5 миллионов литров нелегального алкоголя

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, алкоголизм, водка, пьянство, алкоголь, контрафакт
Паленый алкоголь подлежит уничтожениюФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России за первые три месяца текущего года изъяли 5 миллионов литров нелегального алкоголя. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Специалисты связывают это не с тем, что в стране стали чаще подделывать спиртные напитки, а с эффективной работой системы по борьбе с теневым алкогольным рынком, сообщает RT.

Так, за первый квартал 2017 года было изъято и арестовано 5 миллионов литров спиртосодержащей продукции. Это на 117% больше прошлогодних показателей, когда было изъято из продажи 2,3 млн литров.

Как сообщили изданию в Росалкогольрегулировании, чаще всего в России подделывают крепкие спиртные напитки: водку, виски и коньяк. Как правило паленый алкоголь готовят в антисанитарных условиях в гаражах и подвалах, поэтому пресечь производство такой продукции крайне трудно.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров