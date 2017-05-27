За первый квартал в России изъяли 5 миллионов литров нелегального алкоголя

16:51 27 мая 2017 0

Паленый алкоголь подлежит уничтожению Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России за первые три месяца текущего года изъяли 5 миллионов литров нелегального алкоголя. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Специалисты связывают это не с тем, что в стране стали чаще подделывать спиртные напитки, а с эффективной работой системы по борьбе с теневым алкогольным рынком, сообщает RT.

Так, за первый квартал 2017 года было изъято и арестовано 5 миллионов литров спиртосодержащей продукции. Это на 117% больше прошлогодних показателей, когда было изъято из продажи 2,3 млн литров.

Как сообщили изданию в Росалкогольрегулировании, чаще всего в России подделывают крепкие спиртные напитки: водку, виски и коньяк. Как правило паленый алкоголь готовят в антисанитарных условиях в гаражах и подвалах, поэтому пресечь производство такой продукции крайне трудно.