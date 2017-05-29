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Главные новости Пермского края
22:41  29 мая 2017 0

Лже-сотрудник ФСБ на Урале выманивал у студенток интимные фото и принуждал к сексу

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Личные дела девушек ему предоставляли вузыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми вынесли приговор 54-летнему мужчине, который под видом сотрудника Федеральной службы безопасности собирал информацию о девушках, требовал от них интимные снимки, а затем шантажировал и принуждал к сексу.

Обвиняемый подделал удостоверение офицера ФСБ, после чего стал обращаться в вузы Перми под предлогом рассмотрения лиц в качестве кандидатов на поступление в высшие учебные заведения госбезопасности России, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Получив доступ к личным делам студенток, он собирал информацию об их частной жизни, находил через «ВКонтакте» потенциальных жертв, а затем вел с ними компрометирующую переписку, чтобы получить интимные фотографии.

«Получив необходимое, мужчина начинал шантажировать их, а в случае отказа угрожал распространить имеющиеся у него снимки среди общественности, знакомых и родственников потерпевших», — отметили в ведомстве.

В результате мужчину признали виновным в совершении пяти преступлений. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Юрий Викторов
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