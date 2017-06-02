Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату

07:50 02 июня 2017 1

Процесс выхода из соглашения займет как минимум несколько лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, пишет «Лента.Ru» со ссылкой на иностранные источники. О своем решении он объявил на церемонии в Розовом саду у Белого дома, осудив «драконовское» экономическое и финансовое бремя, которое налагают на страну парижские договоренности.

«Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату», — приводит агентство слова американского лидера, который также добавил, что выполнение этого соглашения могло стоить стране 2,7 млн потерянных рабочих мест к 2025 году.

При этом Трамп не исключил, что в скором будущем США начнут переговоры либо о повторном вступлении в соглашение, либо о заключении новой сделки на справедливых для американцев условиях.

Процесс выхода из соглашения, как сообщает «Федеральное агентство новостей», займет не меньше года после действия договора. Окончательно страна освободится от всех обязательств не раньше 2021 года.