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02 июня 2017
01 июня 2017
07:50  02 июня 2017 1

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Процесс выхода из соглашения займет как минимум несколько летФото: depositphotos.com © URA.RU

В четверг, 1 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, пишет «Лента.Ru» со ссылкой на иностранные источники. О своем решении он объявил на церемонии в Розовом саду у Белого дома, осудив «драконовское» экономическое и финансовое бремя, которое налагают на страну парижские договоренности.

«Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату», — приводит агентство слова американского лидера, который также добавил, что выполнение этого соглашения могло стоить стране 2,7 млн потерянных рабочих мест к 2025 году.

При этом Трамп не исключил, что в скором будущем США начнут переговоры либо о повторном вступлении в соглашение, либо о заключении новой сделки на справедливых для американцев условиях.

Процесс выхода из соглашения, как сообщает «Федеральное агентство новостей», займет не меньше года после действия договора. Окончательно страна освободится от всех обязательств не раньше 2021 года.

Сергей Демин
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