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03 июня 2017
02 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:21  03 июня 2017 0

Конец света! Половина Свердловской области осталась без электричества после грозы

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество, электромонтер
Когда авария будет устранена, пока неизвестноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Красноуральска сообщают о том, что после грозы весь город остался без электричества. Отчет МРСК Урала говорит о том, что последствия урагана ощущаются и в других районах области.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь УГМК Виктор Белимов, ситуация в Красноуральске экстренная: «Город остается без электричества. Произошло ЧП. Мы принимаем все меры, чтобы восстановить электроснабжение».

В ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили, что грозовой фронт, обрушившийся на Средний Урал, повлиял на коммуникации в Красноуральске, но сообщили о том, что ситуация находится под контролем и уже ведутся работы по восстановлению электричества. «Последствия ликвидируем. Район Нижнего Тагила пострадал больше всего», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба МРСК Урала сообщила «URA.RU» о том, что сейчас все силы мобилизованы для устранения последствий аварии. Также уточняется зона поражения.

«На данный момент без электроснабжения остаются жители Егоршинского, Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуралького, Первоуральского, Полевской, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов, частично Ревды и ее пригорода, а также городского округа Верхняя Пышма и Слободо-Туринского муниципального района», — передает пресс-служба филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго».

Семен Гринберг
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