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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
15:38  02 июня 2017 0

Сегодня ночью улицу Репина закроют. Откроют — после салюта на праздник

Ремонтируют улицы Луначарского и Шевченко. Екатеринбург, дорожные работы, ремонт улиц
Участок улицы Репина, по которому въезжают в центр города машины с Юго-Запада, Широкой Речки, Первоуральска и Ревды, планировалось закрыть еще с 25 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на третье июня на ремонт закроют участок улицы Репина в Екатеринбурге. Участок закроют на 10 дней. За это время мэрия планирует заменить дорожное полотно и контактные сети вдоль дороги. В мэрии считают, что время для перекрытия выбрано удачно.

Часть Репина от улиц Мельникова до Малышева закроют с 22.00 2 июня до вечера 12 июня. В ГИБДД уточняют, что все схемы объезда согласованы.

Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Сергей Яскевич сказал, что в принципе время для закрытия участка выбрано разумное «У школьников уже закончилась учеба. Закрывается участок на выходные, потом пять дней рабочих — придется потерпеть, постоять в пробках, а потом еще три дня выходных».

На закрываемом участке расположены подъезды к жилому дому, епархии и больнице МВД. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ранее рассказывал «URA.RU», что по необходимости к этим домам рабочие будут пропускать спецтехнику.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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