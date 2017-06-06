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06 июня 2017
15:17  06 июня 2017 0

Следствие требует арестовать счета и недвижимость Михаила Юревича

Юревич. Челябинск, юревич михаил, тесленко виталий
Экс-губернатора оставят без денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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В Центральный районный суд Челябинска поступило ходатайство СК РФ об аресте счетов и недвижимости экс-губернатора Михаила Юревича на общую сумму в 3 млрд рублей. Как сообщила «URA.RU» консультант суда Наталья Прохорова, ходатайство следствия будет рассмотрено вечером 6 июня, во вторник.

Следствие просит наложить арест на восемь счетов в четырех банках и восемь объектов недвижимости, принадлежащих лично бывшему главе региона: квартиру, гараж, земельный участок и парковку.

Михаилу Юревичу инкриминируется получение взятки в 3,4 млрд рублей от предпринимателей Челябинской области в виде откатов с «тендеров» на дорожное строительство. Его также обвиняют в получении взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Решением Свердловского областного суда экс-губернатор арестован заочно, в настоящее время он находится в Лондоне.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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