ВС РФ готовятся атаковать Украину ее же оружием: карта СВО за 6 мая

Российские военные из 18-й общевойсковой армии в Херсонской области из обломков сбитых украинских дронов собрали свой аналог дрона ВСУ «Баба Яга». Беспилотник уже успешно прошел тестовые испытания и готовится к отправке на фронт для борьбы с ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Украинский дрон «Баба яга» на стороне России
Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный специалистами 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских беспилотников, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области. Новый дрон был восстановлен в полевой лаборатории БПЛА и уже готовится к выполнению боевых задач. По словам специалиста с позывным «Авангард», участвующего в воссоздании дрона, аппарат уже показал себя с хорошей стороны. Параллельно с этим солдаты из группировки «Восток» в своей зоне ответственности за сутки уничтожили шесть дронов ВСУ «Баба-яга» и четыре буксируемые гаубицы ВСУ. В свою очередь военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 24 пункта управления беспилотниками, а также станцию спутниковой связи Starlink ВСУ.
Киев не оставляет попыток навредить РФ
Этой ночью Украина вновь попыталась атаковать Москву с помощью 19 беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов была сбита на подлете к городу, один из беспилотников упал на Каширском шоссе.
Также была совершена атака по Воронежской области. Киев запустил не менее дронов. Об этом говорил Губернатор Воронежской области Александр Гусев. О пострадавших не сообщалось, однако отмечалось повреждение нежилой постройки в одном из районов региона. Кроме того писали и об атаке в Пензенской области, там были уничтожены 10 беспилотников.
Помимо этого был зафиксирован обстрел электроподстанции в городе Рыльске, отмечало глава региона Александр Хинштейн. В результате происшествия пострадали двое детей. Спустя несколько часов в Минобороны РФ подчеркнул, что средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 дронов над российскими территориями. Также три беспилотника ВСУ были сбиты над промышленным предприятием в Новокуйбышевске Самарской области.
В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Все беспилотники были обнаружены и сбиты над различными регионами страны.
В связи с атаками дронов временно приостанавливалась работа аэропортов в ряде городов, включая Москву. Как уточнил мэр российской столицы Сергей Собянин, всего на Москву было совершено 19 нападений с использованием беспилотников, которые подлетали к городу с разных направлений.
ВСУ выбили с их позиций в ЛНР
Российские военные выбили украинские подразделения с позиций у Макеевки в ЛНР и закрепились на западном берегу реки Текуч. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в результате активных боевых действий передовым подразделениям российских войск удалось выбить украинских бойцов с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка. Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч — российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу. В связи с этим удалось укрепить собственные позиции на данном участке фронта.
Купянское направление: уничтожен опорник ВСУ
Российские военные нанесли несколько ударов по пункту временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Григоровка Харьковской области (Купянский район). В результате атаки противник лишился около 30 солдат, уточнил Марочко.
Донецкое направление: поражен пункт ВСУ у Разлива
Штурмовики 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно зачистили важный опорный украинский пункт в районе села Разлив. Об этом сообщил командир штурмового взвода 430-го полка группировки с позывным Тишина. По словам Тишины, российские военнослужащие заняли ключевую позицию противника в районе.
Причем опорный пункт был оборудован укрепленными огневыми точками и системой траншей, что обеспечивало ВСУ возможность длительного сопротивления. Однако российским бойцам удалось оперативно прорвать оборону противника и закрепиться на новой линии фронта.
Также снайпер с позывным Кулар, представляющий 430-й полк 29-й Гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», сообщил, что российские снайперские подразделения вытеснили снайперов ВСУ из районов, прилегающих к населенному пункту Богатырь на юге ДНР. Сообщалось также, что в районе этого населенного пункта были обнаружены иностранные наемники.
На южнодонецком направлении штурмовики ВС РФ выбили боевиков ВСУ сразу из нескольких опорных пунктов. Об этом сообщает Пятый канал.
Обстановка на других направлениях
Российские военкоры WarGonzo в своем telegram-канале отмечают, что на запорожском направлении существенных изменений в линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки не зафиксировано. Тем не менее российские войска сохраняют инициативу.
На часовоярском направлении также продолжаются боевые действия в самом Часов Яре и на его флангах. Российские силы оказывают давление на позиции ВСУ сразу на нескольких участках линии фронта. На сумском направлении украинские военные предприняли попытку провокации на российской государственной границе в районах населенных пунктов Теткино и Новый Путь, отмечают журналисты. Бойцы группировки войск «Север» предотвратили прорыв границы, однако действия ВСУ могли носить разведывательный характер, в связи с чем в ближайшее время ожидаются новые возможные провокации со стороны украинских подразделений, подытоживают военкоры.
Последствия вторжения ВСУ в Курскую область
В населенном пункте Гончаровка Курской области зафиксированы интенсивные боевые действия в период украинского вторжения в регион. Как отметили в Минобороны РФ, на улицах села были найдены брошенные элементы военной техники и вооружения, оставленные украинскими силами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.