ВСУ ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны под Херсоном. Фото

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ВСУ разрушили памятник героя войны
ВСУ разрушили памятник героя войны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в селе Брилевка Херсонской области, в результате чего памятник был поврежден. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, это служит примером вопиющего цинизма и акта вандализма.

Кроме того, из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах возникли два лесных пожара общей площадью 0,3 гектара, а в селе Тополевка был поврежден частный жилой дом. Также под огнем ВСУ оказались населенные пункты Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.

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ВСУ нанесли ракетный удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в селе Брилевка Херсонской области, в результате чего памятник был поврежден. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, это служит примером вопиющего цинизма и акта вандализма. Кроме того, из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах возникли два лесных пожара общей площадью 0,3 гектара, а в селе Тополевка был поврежден частный жилой дом. Также под огнем ВСУ оказались населенные пункты Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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