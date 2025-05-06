ВСУ нанесли ракетный удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в селе Брилевка Херсонской области, в результате чего памятник был поврежден. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, это служит примером вопиющего цинизма и акта вандализма.
Кроме того, из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах возникли два лесных пожара общей площадью 0,3 гектара, а в селе Тополевка был поврежден частный жилой дом. Также под огнем ВСУ оказались населенные пункты Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.
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