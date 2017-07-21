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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
08:58  21 июля 2017 0

NASA и Google запустили виртуальную экскурсию по МКС. Сервисом можно пользоваться с любого устройства

Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Онлайн-экскурсия также включает инструкции, объясняющие назначение того или иного оборудованияФото: Роскосмос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Google запустили совместный проект, благодаря которому пользователи могут отправиться на онлайн-экскурсию Международной космической станции (МКС).

Чтобы совершить прогулку, пользователям необходимо получить доступ к сервису Google Street View. Там размещены панорамные фотографии c МКС, позволяющие понаблюдать за тем, как устроено гигантское сооружение на орбите Земли.

Экскурсия включает не только фотографии МКС, но и инструкции, объясняющие назначение того или иного оборудования, сообщает «Федеральное агентство новостей». Реализация задумки заняла у разработчиков четыре месяца.

Сервисом можно пользоваться из любой точки мира и с любого устройства, лишь бы был интернет. Проект приурочен к десятилетию Street View, уточняет информагентство Nation News.

Фотографии для проекта сделал космонавт Европейского космического агентства Томас Песке, который провел шесть месяцев на МКС.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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