Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Google запустили совместный проект, благодаря которому пользователи могут отправиться на онлайн-экскурсию Международной космической станции (МКС).
Чтобы совершить прогулку, пользователям необходимо получить доступ к сервису Google Street View. Там размещены панорамные фотографии c МКС, позволяющие понаблюдать за тем, как устроено гигантское сооружение на орбите Земли.
Экскурсия включает не только фотографии МКС, но и инструкции, объясняющие назначение того или иного оборудования, сообщает «Федеральное агентство новостей». Реализация задумки заняла у разработчиков четыре месяца.
Сервисом можно пользоваться из любой точки мира и с любого устройства, лишь бы был интернет. Проект приурочен к десятилетию Street View, уточняет информагентство Nation News.
Фотографии для проекта сделал космонавт Европейского космического агентства Томас Песке, который провел шесть месяцев на МКС.