Синхронное плавание могут переименовать в артистическое

Конгресс Международной Федерации плавания решил переименовать синхронное плавание в артистическое. Исполнительный директор организации Корнел Маркулеску прокомментировал решение, сообщает «Русская планета».
«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — заявил Маркулеску. Известно, что инициатором изменений выступил Международный олимпийский комитет.
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко считает, что менять название этого вида спорта бесмыссленно и собирается отстоять свое мнение в Минспорте. Чиновник подчеркнул, что во время общего голосования зачастую принимается решение в пользу рекомендации.
Россия уже давно занимает лидирующие места в мире в дисциплине «синхронное плавание». Так, российские синхронистки завоевали олимпийское золото, получив фантастическую оценку за исполнение произвольной программы.