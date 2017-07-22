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22 июля 2017
17:06  22 июля 2017 0

Синхронное плавание могут переименовать в артистическое

Вид хотят переименовать в "артистическое плавание"Фото: Википедия

Конгресс Международной Федерации плавания решил переименовать синхронное плавание в артистическое. Исполнительный директор организации Корнел Маркулеску прокомментировал решение, сообщает «Русская планета».

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — заявил Маркулеску. Известно, что инициатором изменений выступил Международный олимпийский комитет.

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко считает, что менять название этого вида спорта бесмыссленно и собирается отстоять свое мнение в Минспорте. Чиновник подчеркнул, что во время общего голосования зачастую принимается решение в пользу рекомендации.

Россия уже давно занимает лидирующие места в мире в дисциплине «синхронное плавание». Так, российские синхронистки завоевали олимпийское золото, получив фантастическую оценку за исполнение произвольной программы.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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