Южноуральскую школьницу, жительницу Еткульского района, нашли мертвой. По предварительным данным причиной смерти стал суицид. Подросток уже ранее совершала попытки свести счеты с жизнью, что стало поводом для возбуждения уголовного дела, в рамках которого в Москве были задержаны и этапированы в Челябинск два куратора так называемых «групп смерти». В СК РФ по Челябинской области данную информацию не комментируют.
Два куратора группы «Синий кит» сейчас находятся в одном из СИЗО Челябинска. 26-летнего Илью Сидорова задержали на московской улице. В Челябинске ему было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение лица до попытки самоубийства). Школьница из Еткульского района попыталась покончить с собой, но врачам удалось ее спасти. В ходе доследственной проверки выяснилось, что девочка состояла в «Синем ките», переписывалась с Сидоровым (Илья Спартак в Сети) и получала от него задания. С школьницей после случившегося работали психологи, но спасти девочку не удалось.
На допросе Илья Сидоров рассказал, что в «Синий кит», входили 32 человека, все несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида.
7 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий уголовную ответственность за склонение детей к суициду.
Ранее «URA.RU» разбиралось, почему тюменский организатор «групп смерти» в соцсети Филипп «Лис» Будейкин получил «курорт» в колонии-поселении. В уголовном деле говорилось, что Будейкин несколько лет назад создал группу «ВКонтакте», в которой публиковал контент, привлекавший подростков и молодежь — фотографии и видеоролики, в которых были сняты смерти людей и животных.