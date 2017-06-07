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07 июня 2017
17:54  07 июня 2017 0

Создателей «групп смерти» посадят. Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к суициду

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., заключение, тюрьма, воля, свобода
Создатели детских "групп смерти" окажутся в тюрьме на шесть летФото: Pixabay

Глава государства Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за склонение детей к суициду. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, он направлен против создателей «групп смерти».

Закон вводит две новые статьи: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряжённой с побуждением граждан к совершению самоубийства», сообщает «Национальная служба новостей».

Согласно документу, доведение до самоубийства переводится в категорию тяжких преступлений, которая карается лишением свободы на срок до шести лет.

Ранее стало известно, что под уголовную ответственность после принятия законопроекта о наказании за пропаганду суицида в социальных сетях могут попасть администраторы более семи тысяч групп во «ВКонтакте», уточняет «Газета.Ru».

Нина Калинина
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