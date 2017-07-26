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26 июля 2017
Главные новости Москвы
18:35  26 июля 2017 0

Монах предсказал «адское пламя» на Земле. России уготована особая роль

Монах увидел адское пламя на ЗемлеФото: Рixabay

Пророчество старца Ионы об «адском пламени» может сбыться в ближайшие годы. Первые предсказания монаха, умершего в 2012 году, уже исполнились: он предрек страшное кровопролитие в Донбассе.

Старец предсказал, что Украину будут ждать тяжелые потрясения. Но самое страшное его пророчество касается «адского пламени», которое накроет мир от Запада до Востока. Иона рассказал о ракетах, которые «оплавят Землю». По его мнению, человечество найдет спасение на Севере.

Монах предрек России особую судьбу. Иона перед смертью призывал «петь России здравицы», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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