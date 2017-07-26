Пророчество старца Ионы об «адском пламени» может сбыться в ближайшие годы. Первые предсказания монаха, умершего в 2012 году, уже исполнились: он предрек страшное кровопролитие в Донбассе.
Старец предсказал, что Украину будут ждать тяжелые потрясения. Но самое страшное его пророчество касается «адского пламени», которое накроет мир от Запада до Востока. Иона рассказал о ракетах, которые «оплавят Землю». По его мнению, человечество найдет спасение на Севере.
Монах предрек России особую судьбу. Иона перед смертью призывал «петь России здравицы», сообщает телеканал РЕН ТВ.