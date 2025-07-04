Мощные взрывы слышны в Киеве: что известно о ситуации

В Киеве начались взрывы на фоне воздушной тревоги
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Минувшей ночью в Киеве и ряде украинских городов прогремели взрывы
Минувшей ночью в Киеве и ряде украинских городов прогремели взрывы Фото:

В ночь на 4 июля в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ и военкоров, в городе несколько раз сработала система противовоздушной защиты. В ряде украинских городов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сгорели промышленные объекты, а уровень загрязнения воздуха местами превысил норму в 16 раз. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

Какие объекты получили повреждения

По данным telegram-канала Shot, сообщается, что основные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, военный аэродром Васильков и аэропорт «Жуляны». Кроме этого, серьезно повреждена железная дорога: поезда западного направления теперь следуют по измененному маршруту через Вишневое и Дарницу, из-за этого ожидание увеличилось до двух часов. Городская электричка Kyiv City Express курсирует только по северному полукольцу Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях).

По данным telegram-канала «Военндело», также появились данные, что была уничтожена батарея ЗРК Patriot. Кроме того, значительный урон понесла ПВО города, которая почти не отражала новые атаки. В том числе, разрушен завод №410 гражданской авиации, занимающийся производством беспилотников. Помимо прочего, пожары зафиксированы на территории промышленной зоны «Техдиагаз» и в прилегающем гаражном кооперативе, а также на складах в районе авиабазы Васильков. По данным местных СМИ, воздушная тревога в столице продолжалась почти девять часов, а утром 4 июля была объявлена новая тревога, которая длилась еще три часа.

«В 16 раз хуже нормы»: из-за пожаров уровень воздуха в Киеве стал крайне опасным

Масштабные разрушения и пожары привели к резкому ухудшению экологической обстановки в столице. По данным местных СМИ и городской администрации, в отдельных районах уровень загрязнения воздуха в 16 раз превышает допустимые санитарные нормы. Над городом стоит густой черный дым, что подтверждают многочисленные фото- и видеоматериалы очевидцев. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о высокой концентрации продуктов горения и призвал жителей закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до стабилизации ситуации.

В ряде районов до сих пор ощущается сильный запах гари. Многие называют происходящее в городе апокалипсисом, пишет telegram-канал «Донецк Z — Макеевка — Военные сводки — ЧП — Новости».

Накануне, вечером 3 июля, Киев подвергся массированной атаке беспилотников и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Повреждения были зафиксированы в нескольких районах города. По информации военкоров, удары по Киеву осуществлялись с разных направлений, охватив более 13 точек в различных районах столицы. По данным украинских мониторинговых каналов, в результате удара зафиксировано значительное количество поврежденных зданий в столице и близлежащих районах.

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В ночь на 4 июля в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ и военкоров, в городе несколько раз сработала система противовоздушной защиты. В ряде украинских городов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сгорели промышленные объекты, а уровень загрязнения воздуха местами превысил норму в 16 раз. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU. Какие объекты получили повреждения По данным telegram-канала Shot, сообщается, что основные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, военный аэродром Васильков и аэропорт «Жуляны». Кроме этого, серьезно повреждена железная дорога: поезда западного направления теперь следуют по измененному маршруту через Вишневое и Дарницу, из-за этого ожидание увеличилось до двух часов. Городская электричка Kyiv City Express курсирует только по северному полукольцу Святошин — Почайна — Дарница (в обоих направлениях). По данным telegram-канала «Военндело», также появились данные, что была уничтожена батарея ЗРК Patriot. Кроме того, значительный урон понесла ПВО города, которая почти не отражала новые атаки. В том числе, разрушен завод №410 гражданской авиации, занимающийся производством беспилотников. Помимо прочего, пожары зафиксированы на территории промышленной зоны «Техдиагаз» и в прилегающем гаражном кооперативе, а также на складах в районе авиабазы Васильков. По данным местных СМИ, воздушная тревога в столице продолжалась почти девять часов, а утром 4 июля была объявлена новая тревога, которая длилась еще три часа. «В 16 раз хуже нормы»: из-за пожаров уровень воздуха в Киеве стал крайне опасным Масштабные разрушения и пожары привели к резкому ухудшению экологической обстановки в столице. По данным местных СМИ и городской администрации, в отдельных районах уровень загрязнения воздуха в 16 раз превышает допустимые санитарные нормы. Над городом стоит густой черный дым, что подтверждают многочисленные фото- и видеоматериалы очевидцев. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о высокой концентрации продуктов горения и призвал жителей закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до стабилизации ситуации. В ряде районов до сих пор ощущается сильный запах гари. Многие называют происходящее в городе апокалипсисом, пишет telegram-канал «Донецк Z — Макеевка — Военные сводки — ЧП — Новости». Накануне, вечером 3 июля, Киев подвергся массированной атаке беспилотников и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Повреждения были зафиксированы в нескольких районах города. По информации военкоров, удары по Киеву осуществлялись с разных направлений, охватив более 13 точек в различных районах столицы. По данным украинских мониторинговых каналов, в результате удара зафиксировано значительное количество поврежденных зданий в столице и близлежащих районах.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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