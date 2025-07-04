«Унылый праздник без торта»: в Британии подсчитали провалы премьер-министра Стармера за год у власти

Лидерство Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании и главы Лейбористской партии оказалось под угрозой после ряда неудач, о которых сообщил журнал The Economist. Согласно публикации, первый год правления лейбористов характеризуется рядом невыполненных обещаний и внутренними разногласиями.
"Первый день рождения британского лейбористского правительства 4 июля будет жалким делом без торта. Опросы общественного мнения партии ужасны, она отстает от «Реформ Великобритании», мятежа справа во главе с Найджелом Фараджем", — пишет Economist. По словам издания, проблемы с очередями в больницах, строительством жилья и управлением миграционными потоками остаются нерешенными.
Кризис в партии обострился после того, как 49 лейбористских депутатов проголосовали против важного законопроекта о социальных выплатах, предложенного Стармером, что привело к его отзыву для доработки. Это событие значительно подорвало авторитет премьер-министра.
Несмотря на усилия по укреплению международных отношений, включая сотрудничество с ЕС и поддержку Украины, внутренние проблемы Великобритании продолжают углубляться. Экономика страны переживает самый длительный период стагнации со времен 1930-х годов, а уровень доверия к правительству достиг 40-летнего минимума.
The Economist предполагает, что положение Стармера может ухудшиться еще больше, учитывая потерю доверия со стороны инвесторов и возможные изменения в составе правительства. Статус министра финансов Рейчел Ривс остается неопределенным на фоне экономических вызовов. Источники в Лейбористской партии указывают на возможное отстранение Стармера от должности, если партия покажет плохие результаты на местных выборах в мае 2026 года.
Кир Стармер возглавил Лейбористскую партию в 2020 году и стал премьер-министром Великобритании после победы на выборах 4 июля 2024 года, когда лейбористы получили 411 мест в парламенте. Однако уже в течение первого года его правительство столкнулось с внутренним недовольством, а источники в партии и СМИ ранее сообщали о риске его возможной отставки в ближайшие месяцы из-за падения рейтингов и неудачных результатов, ожидаемых на выборах в 2026 году.
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