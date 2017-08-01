14:28 01 августа 2017 0

Шептий за последний год прибавил в доходах почти вдвое больше Бабушкиной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области отчиталось о доходах, полученных в 2016 году, ровно в тот же день, что и в 2014-м. Для наших читателей мы собрали сведения о самых состоятельных парламентариях, руководстве Заксобрания и оппозиции.

Годовой доход председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной за последний год вырос примерно на полмиллиона рублей — с 3,7 млн до 4,3 млн. В собственности у нее, как и в прошлом году, три земельных участка общей площадью 3450 квадратных метров, жилой дом, три квартиры и гараж, а в автопарке все та же «шестерка» ВАЗа.

Депутатом быть выгоднее, чем первым зампредом правительства — доказано Владимиром Власовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель Бабушкиной — Виктор Шептий — прибавил в доходах куда ощутимее руководителя. Его заработок в 2015 году отличается от 2016-го сразу на миллион с лишним рублей — он вырос с 2,9 до 3,9 млн рублей. В собственности главного свердловского единоросса два земельных участка и две квартиры, а также БМВ Х5, снегоход и автоприцеп. Супруга Виктора Анатольевича заработала за прошедший налоговый год всего чуть более двух млн рублей, что меньше ее заработка в 2015-м сразу на 200 тысяч. В ее собственности также две квартиры, место на автостоянке и нежилое помещение.

«Новичок» Заксобрания и до недавнего времени один из основных претендентов на место спикера — Владимир Власов — в «декларационную сводку» Заксобрания попал впервые. В должности первого вице-премьера свердловского правительства в 2015 году он получал 2,2 млн рублей ежегодно, владел земельным участком (1843 кв.м), жилым домом, автомобилем Honda CR-V и моторной лодкой Yamaran A-280, а также делил квартиру в 110 кв. м с супругой, получавшей в год 125 тыс. рублей. Начав заниматься законотворчеством, Владимир Александрович не только сам стал богаче на 200 тысяч рублей (2,4 млн рублей), но и сразу на шесть тысяч рублей сделал богаче супругу (131 тыс. рублей).

Еще один заместитель председателя Заксобрания Виктор Маслаков может похвастать доходом в 25,3 млн рублей. В собственности холостого «новичка» — три земельных участка площадью более пяти тысяч кв. м, три жилых дома, три квартиры, три гаража и хозпостройка.

Александр Серебренников — самый богатый парламентарий свердловского Заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ежегодный доход вице-спикера Анатолия Сухова сократился сразу на 9 тысяч рублей. Зато его супруга вместо 208 тысяч рублей в 2015-м за последний отчетный год смогла заработать 215 тысяч рублей. Семья Суховых избавилась от земельного участка и жилого дома и теперь владеет землей, квартирой и гаражом.

Обеднел и зампредседателя Заксобрания Виктор Якимов — вместо 4,222 млн рублей в 2015 году за прошедший налоговый период в 2016 году он получил только 4,213 млн рублей. На 21 тысячу рублей уменьшила ежегодный доход и супруга Виктора Васильевича — с 771 тыс. рублей до 750 тыс. рублей. По-прежнему в собственности супругов Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4, а также земельный участок и жилой дом.

Самыми богатыми депутатами Заксобрания стали работающие в нем на непостоянной основе бизнесмены и топ-менеджеры. На первом месте оказался гендиректор группы компаний «Радуга» Александр Серебренников. В 2016 году он заработал 88 миллионов 292 тысячи рублей (16,9 млн рублей в 2015-м). Он владеет четырьмя земельными участками, самый большой из которых площадью 2 161 квадратный метр. На парламентарии также записаны три жилых дома, две квартиры и баня.

На втором месте — управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев. Он получил в прошлом году 49 миллионов 884 тысячи рублей (в 2015 — 111,7 млн рублей). Он является владельцем земельного участка и дома площадью 465 квадратных метров. На не имевшей доходов супруге топ-менеджера записана квартира площадью 110 квадратных метров и автомобиль «Порше Кайен».

Общение с Зяблицевым (справа) пошло бы большинству оппозиционеров на пользу — узнали бы, как заработать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замыкают тройку парламентских богачей совладелец рынка «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, заработавший 49 миллионов 622 тысячи рублей (33,8 млн рублей в 2015-м). У него есть земельный участок, относительно небольшой жилой дом (площадью 306 квадратных метра), квартира (237 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров). Бизнесмен ездил на «Ауди S8», мотовездеходе и двух снегоходах.

Жена Никифорова не заработала ни копейки. При этом ей принадлежат четыре земельных участка (один из них в долевой собственности), два жилых дома и три квартиры, а также автомобили «Мерседес Бенц ML 350» и «Ауди А8».

Знаменитые оппозиционеры отказались на фоне своих коллег относительно бедны. Справоросс Дмитрий Ионин задекларировал доход в размере 3 миллионов 507 тысяч рублей (только два млн в 2015). Он ездит на «Ауди Q7», владеет одной квартирой площадью 109 квадратных метров. Еще в одной квартире справедливороссу принадлежит одна четвертая доли собственности.

Особо интересная декларация у единственного в парламенте представителя «Российской партии пенсионеров» Евгения Зяблицева. Он заработал за прошлый год 1 миллион 1 тысячу рублей (1,8 млн рублей в 2015). Это более чем в 40 раз ниже заработка его жены (40 миллионов 210 тысяч рублей против 33 млн в 2015-м). Сам депутат владеет одним земельным участком и четырьмя квартирами. Его супруга — 1889 (!!!) земельными участками, жилым домом, 13 комнатами, двумя гаражами, 7 нежилыми помещениями, одной теплицей, пятью нежилыми зданиями, тремя трубопроводами, двумя теплотрассами и даже 109 метрами железнодорожных путей.

Александр Ивачев с супругой прожили на 94 тысячи рублей в месяц с ипотекой и «Тойотой» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одним из беднейших депутатов стал первый секретарь Обкома КПРФ Александр Ивачев. Он умудрился прожить в 2016 году на 558 978 рублей. Его жена заработала немногим больше — 573 009 рублей. Супруги владеют в равных долях квартирой в 73 квадратных метра, за которую выплачивают ипотеку. Помимо этого, на жену Ивачева записаны еще две квартиры и автомобиль «Тойота RAV4».

Декларация лидера фракции ЛДПР Михаила Зубарева бросается в глаза наличием у депутата двух дорогих машин — «Ауди А8» и «Ниссан X-TRAIL». Либерал-демократ живет с женой в квартире площадью 69,8 квадратных метра, которой владеет с супругой в равных долях. В 2016 году его доход вырос до 2,7 млн рублей против 2,1 в 2015-м.

У одного из наиболее медийных депутатов Заксобрания, коммуниста Вячеслава Вегнера три автомобиля («Тойота Прадо», «Тойота Лэнд Круйзер 200», «Тойота Лексус» IS300) записаны на его жену. Супруга коммуниста также владеет двумя квартирами и одной третьей доли еще в одной квартире и получает 4,4 млн рублей, хотя в 2015-м получила 6,5 млн рублей. В собственности самого Вегнера при годовой зарплате в 1 миллион 988 тысяч рублей (2,9 в 2015-м) есть лишь бортовой прицеп.