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11:17  02 августа 2017 0

В екатеринбургской больнице пациентам запретили пользоваться лифтом, чтобы они его не сломали

Клипарт 3. Нижневартовск., лифт, кнопки лифта
Больные должны дождаться, пока к лифту выстроится очередь, а потом уже его вызыватьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пациентам центральной городской клинической больницы №6 запрещают пользоваться лифтом, чтобы они его не испортили. Об этом «URA.RU» рассказал горожанин, который попал в горбольницу с сердечным приступом.

По словам собеседника агентства, в корпусе на Серафимы Дерябиной, 34а один подъемник уже сломан. Остался еще один рабочий лифт, грузовой, но его используют в исключительных случаях. «На входе сидит консьержка, которая требует не ездить в лифте поодиночке, а ждать, пока наберется группа, и только тогда подниматься. Мол, чтобы не гоняли его просто так. А то, если не станет и второго лифта, у врачей не будет возможности поднимать тяжелых пациентов», — рассказал собеседник нашего агентства.

Мужчина добавил, что приехал в больницу с острой болью в сердце и, чтобы не ждать, пока к лифту выстроится очередь, пешком поднялся на четвертый этаж.

В больнице журналиста агентства отправили за комментарием в отдел по связям с общественностью городского управления здравоохранения, однако там на звонки не ответили.

В 2016 году произошли несколько громких ЧП, связанных с лифтами. 4 января в Москве из-за падения кабины погибла 36-летняя Ирина Володина — дочь телеведущего Евгения Кочергина. 6 февраля 2016-го лифт сорвался в Тюмени. Пассажир внутри был госпитализирован с переломом позвоночника. После этого прокуратура предупредила, что лифты, эксплуатирующиеся более 25 лет, опасны и требуют замены.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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