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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:05  02 августа 2017 0

День ВДВ в Екатеринбурге возглавил самый близкий Куйвашеву чиновник. ФОТО

День ВДВ десантно-штурмовая бригада 13 отпраздновала в ЦпКИО впервыеФото: читатели «URA.RU»

Один из ключевых членов свердловского правительства, считающийся приближенным врио губернатора Евгения Куйвашева, открылся уральцам с неожиданной стороны. Посетители традиционной площадки празднования дня ВДВ в Екатеринбурге — ЦПКиО имени Маяковского — узнали о том, что вице-губернатор Азат Салихов служил в рядах десантников.

Сам Азат Равкатович подтвердил «URA.RU» свою причастность к армейскому празднику и непосредственное участие в торжественных мероприятиях. «С сослуживцами десантно-штурмовой бригады 13 впервые решили отметить праздник в парке», — лаконично объяснил чиновник.

К празднующим день ВДВ чиновникам присоединились и другие политики. Первый вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Шептий, отслуживший в ВДВ механиком-водителем БМД 2-го класса, полпред губернатора и правительства Свердловской области в Заксобрании Виктор Бабенко, а также экс-замглавы администрации губернатора Роман Масленников.

«ВДВ лучшие люди в мире, а потому устроили самый лучший праздник. Сегодня у нас в продолжении праздника выступит Группа „Контингент“ из Оренбурга. Я сам командир разведбата и празднику очень рад. Будем добиваться, чтобы наш парк был главной площадкой празднования Дня ВДВ на все последующие годы», — рассказал «URA.RU» директор ЦПКиО Роман Шадрин.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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