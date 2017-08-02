Один из ключевых членов свердловского правительства, считающийся приближенным врио губернатора Евгения Куйвашева, открылся уральцам с неожиданной стороны. Посетители традиционной площадки празднования дня ВДВ в Екатеринбурге — ЦПКиО имени Маяковского — узнали о том, что вице-губернатор Азат Салихов служил в рядах десантников.
Сам Азат Равкатович подтвердил «URA.RU» свою причастность к армейскому празднику и непосредственное участие в торжественных мероприятиях. «С сослуживцами десантно-штурмовой бригады 13 впервые решили отметить праздник в парке», — лаконично объяснил чиновник.
К празднующим день ВДВ чиновникам присоединились и другие политики. Первый вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Шептий, отслуживший в ВДВ механиком-водителем БМД 2-го класса, полпред губернатора и правительства Свердловской области в Заксобрании Виктор Бабенко, а также экс-замглавы администрации губернатора Роман Масленников.
«ВДВ лучшие люди в мире, а потому устроили самый лучший праздник. Сегодня у нас в продолжении праздника выступит Группа „Контингент“ из Оренбурга. Я сам командир разведбата и празднику очень рад. Будем добиваться, чтобы наш парк был главной площадкой празднования Дня ВДВ на все последующие годы», — рассказал «URA.RU» директор ЦПКиО Роман Шадрин.