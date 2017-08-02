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02 августа 2017
Главные новости Москвы
19:34  02 августа 2017 0

Посольство РФ в Дамаске обстреляли из минометов

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, оружие, угроза, Сирия, Дамаск, террористы, военные действия
Два снаряда упали на территорию российской дипмиссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Террористы 2 августа обстреляли из минометов комплекс посольства России в Дамаске. Инцидент обошелся без жертв.

«Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, ещё два разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб», — цитирует RT сообщение Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве уже осудили террористические атаки на дипломатов. Отметим, МИД России уже неоднократно заявляло о случаях обстрела посольства в Дамаске. Последний такой инцидент произошел в конце июля.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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