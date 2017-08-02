Посольство РФ в Дамаске обстреляли из минометов

Террористы 2 августа обстреляли из минометов комплекс посольства России в Дамаске. Инцидент обошелся без жертв.
«Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, ещё два разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб», — цитирует RT сообщение Министерства иностранных дел РФ.
В ведомстве уже осудили террористические атаки на дипломатов. Отметим, МИД России уже неоднократно заявляло о случаях обстрела посольства в Дамаске. Последний такой инцидент произошел в конце июля.