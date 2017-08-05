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05 августа 2017
04 августа 2017
22:47  05 августа 2017 0

МЧС предупредило уральцев о приближении урагана

Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, дождь, ливень, потоп
Очень сильные дожди могут пройти в Свердловской области 6 августаФото: Александр Мамаев © URA.RU

МЧС предупредило жителей Свердловской области о возможном урагане 6 августа.

Свердловское ведомство ГУ МЧС разослало жителям Среднего Урала СМС, в котором предупредило о грядущем изменении погоды. В сообщении говорится, что 6 августа ночью и днем в регионе пройдут ливни с грозами, возможен крупный град. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Экстренные предупреждения направлены в органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, и другие заинтересованные организации. Силы и средства МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств приведены в режим повышенной готовности, — отмечается на сайте ведомства.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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