МЧС предупредило жителей Свердловской области о возможном урагане 6 августа.
Свердловское ведомство ГУ МЧС разослало жителям Среднего Урала СМС, в котором предупредило о грядущем изменении погоды. В сообщении говорится, что 6 августа ночью и днем в регионе пройдут ливни с грозами, возможен крупный град. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Экстренные предупреждения направлены в органы местного самоуправления, на объекты жизнеобеспечения, и другие заинтересованные организации. Силы и средства МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств приведены в режим повышенной готовности, — отмечается на сайте ведомства.