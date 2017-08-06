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06 августа 2017
05 августа 2017
08:07  06 августа 2017 0

«Вы это видите?» Уфологи обнаружили «заправляющееся» от Солнца НЛО. ВИДЕО

Непонятный космический объект вытягивает солнечную плазмуФОТО: Pr Scr youtube.com

Неопознанный объект возле Солнца увидели уфологи на съемках NASA.

Искатели внеземных цивилизаций наложили на видео фильтры и разглядели НЛО, в сторону которого тянется поток солнечной плазмы.

«Вы это видите? Что происходит? Это выглядит как черная сфера или аномалия», — признается уфолог.

Интернет-пользователи отмечают, что странный объект находится возле Солнца уже месяц. По одной из версий, это может быть НЛО, которое заправляется солнечной энергией, другая версия- черная дыра, пишет телеканал 360.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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