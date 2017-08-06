Неопознанный объект возле Солнца увидели уфологи на съемках NASA.
Искатели внеземных цивилизаций наложили на видео фильтры и разглядели НЛО, в сторону которого тянется поток солнечной плазмы.
«Вы это видите? Что происходит? Это выглядит как черная сфера или аномалия», — признается уфолог.
Интернет-пользователи отмечают, что странный объект находится возле Солнца уже месяц. По одной из версий, это может быть НЛО, которое заправляется солнечной энергией, другая версия- черная дыра, пишет телеканал 360.