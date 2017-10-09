Акунин написал последний роман о Фандорине

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) завершил написание последнего романа, главным героем которого стал Эраст Фандорин. Книга увидит свет 8 февраля будущего года, в 20-ю годовщину выхода в свет первого романа детективного цикла — «Азазель».
Акунин уточнил, что над книгой будет вестись техническая работа, однако сам роман уже окончен, пишет РБК.
После публикации сборника повестей «Планета Вода» писатель заявил, что напишет последний роман об Эрасте Фандорине, после чего многолетние приключения «русского Шерлока Холмса» будет завершены.