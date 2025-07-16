Mash: ведущего «До и после полуночи» Молчанова экстренно увезли в больницу

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Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве
Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве Фото:

Телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи», экстренно госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что 74-летний журналист почувствовал себя плохо минувшей ночью — у него наблюдалась сильная рвота, врачи подозревают желудочно-кишечное кровотечение

Mash уточняет, что ранее Молчанов перенес серьезные проблемы со здоровьем: в 2021 году ему была проведена операция по пересадке печени из-за онкологического заболевания, а год спустя телеведущий перенес инфаркт. Также известно, что недавно он вернулся из Израиля, где был вынужден провести около трех недель в бомбоубежище.

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Телеведущий Владимир Молчанов, автор программы «До и после полуночи», экстренно госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что 74-летний журналист почувствовал себя плохо минувшей ночью — у него наблюдалась сильная рвота, врачи подозревают желудочно-кишечное кровотечение Mash уточняет, что ранее Молчанов перенес серьезные проблемы со здоровьем: в 2021 году ему была проведена операция по пересадке печени из-за онкологического заболевания, а год спустя телеведущий перенес инфаркт. Также известно, что недавно он вернулся из Израиля, где был вынужден провести около трех недель в бомбоубежище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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