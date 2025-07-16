Шойгу указал на хитрый план Трампа по поставкам оружия Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о привлечении Евросоюза к финансированию поставок вооружения Украине соответствует ранее озвученным позициям американского лидера, который настаивал на перераспределении финансового бремени в пользу европейских союзников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что „это не его война“ и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Он также обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима, отказавшись от безвозмездных поставок», — отметил Шойгу, уточнив, что теперь бремя США по вооружению ВСУ лежит на плечах жителей Европы. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
По данным издания Politico, новая схема поставок вооружения Украине уже вызывает обеспокоенность среди ряда стран НАТО. Представители альянса предупреждают, что при таком распределении финансовой нагрузки и организации процесса передача вооружений может затянуться на длительный срок.
На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии, передает «Национальная служба новостей».
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