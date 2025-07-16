Степашин сравнил Путина и Трампа и пришел к интересным выводам

Степашин: Путин и Трамп схожи в приоритетном отношении к национальным интересам
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Путина сравнили с Трампом
Путина сравнили с Трампом Фото:

Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — схожи в своем приоритетном отношении к национальным интересам. Сравнил лидеров двух стран бывший премьер-министр России Сергей Степашин, отметив, что оба лидера ставят благо собственной страны выше других вопросов.

«Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил Степашин. Цитата по РИА «Новости».

Степашин подчеркнул, что Трамп фокусируется исключительно на внутренней политике и не проявляет серьезного интереса ни к ситуации на Украине, ни к делам Европы. Для президента США, по мнению Степашина, ключевым остается развитие собственной страны и сохранение ее ресурсов.

Помимо этого, Степашин обратил внимание на особенности ведения диалога между Путиным и Трампом. Он отметил, что российский президент выстраивает коммуникацию с американским коллегой «тонко и аккуратно».

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Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — схожи в своем приоритетном отношении к национальным интересам. Сравнил лидеров двух стран бывший премьер-министр России Сергей Степашин, отметив, что оба лидера ставят благо собственной страны выше других вопросов. «Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил Степашин. Цитата по РИА «Новости». Степашин подчеркнул, что Трамп фокусируется исключительно на внутренней политике и не проявляет серьезного интереса ни к ситуации на Украине, ни к делам Европы. Для президента США, по мнению Степашина, ключевым остается развитие собственной страны и сохранение ее ресурсов. Помимо этого, Степашин обратил внимание на особенности ведения диалога между Путиным и Трампом. Он отметил, что российский президент выстраивает коммуникацию с американским коллегой «тонко и аккуратно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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