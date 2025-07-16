Глава СПЧ выступил против сплошной рубки деревьев на Байкале

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и ученые Российской академии наук (РАН) раскритиковали правительственные поправки к законопроекту об охране Байкала. Основная претензия — сохранение нормы, разрешающей сплошные санитарные рубки в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, что ранее было под запретом.
В письме председателю Госдумы Вячеславу Володину Фадеев отметил, что главная задача законопроекта — улучшение условий жизни местных жителей, но не за счет ослабления экологической защиты Байкала. Об этом пишет РБК. Глава СПЧ напомнил, что риски для уникальной экосистемы должны быть минимизированы, а сплошные рубки могут привести к необратимым последствиям для природы и усилению пожарной опасности.
Группа ведущих ученых РАН также направила письмо Володину, выразив тревогу по поводу возможной отмены запрета на сплошные санитарные рубки. Эксперты отмечают, что такая мера может стать стимулом для незаконной вырубки здорового леса, увеличит эрозию почвы и приведет к загрязнению Байкала. Особую обеспокоенность вызывает перспектива расширения туристической инфраструктуры и строительства новых дорог в охраняемой зоне.
В Министерстве природных ресурсов заявили, что все предлагаемые механизмы разработаны с учетом строгих экологических требований и предусматривают многоуровневую систему согласований, включая обязательное участие академиков РАН. В ведомстве подчеркнули, что любые рубки будут возможны только после комплексной экологической экспертизы. В письме главы СПЧ отмечается, что вопрос ослабления правовой защиты Байкала обсуждается на площадке Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Законопроект, разрешающий сплошные рубки в ЦЭЗ Байкальской природной территории, был внесен в Госдуму еще в июне 2023 года. Документ долгое время оставался без движения, а в 2024 году началась активная подготовка поправок ко второму чтению. Однако окончательное решение профильного комитета пока не принято.
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