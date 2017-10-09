«Молочный король» после поражения в Богдановиче отыгрался на соседнем городе

22:58 09 октября 2017 1

Сергей Майзель намерен развивать бизнес в Камышлове Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Молочный король» Сергей Майзель, который летом безуспешно пытался усадить своего человека в кресло мэра Богдановича, захватил власть в соседнем Камышлове. На прошлой неделе там прошли выборы главы города, где победил Алексей Половников. По словам источников «URA.RU», новый мэр сам называет себя «человеком Майзеля».

До этого у владельца екатеринбургского молокозавода, экс-депутата областной думы Сергея Майзеля было лишь одно предприятие в муниципалитете — Камышловский молочный комбинат (Обособленное подразделение ООО «Молочный Кит»). Теперь, как уверяют источники, он намерен расширить свое присутствие в городе.

«Молочного олигарха уже видели на Камышловском кожевенном заводе. От этого муниципального актива фактически ничего не осталось. Не исключено, что Майзель хочет использовать площади под свои нужды», — рассказывает собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Также считается, что «молочный король» намерен начать строить непрофильный для него бизнес — на мусоре. «Со следующего года россияне увидят в своих платежных квитанциях за предоставление коммунальных услуг новый пункт — плата за вывоз и дальнейшую утилизацию твердых отходов. На этой волне Сергей Майзель намерен заняться разработкой полигонов ТБО в окрестностях Камышлова. Естественно, тут встает земельный вопрос, в котором не обойтись без помощи главы города. Переговоры на эту тему уже ведутся», — пояснил источник.

До этого усилить влияние в Камышлове Майзелю мешал экс-глава города Михаил Чухарев. «Они не могли найти общий язык. Чухарев не допускал его до местных активов», — говорит собеседник агентства.

«Алексей Половников победил на выборах не без поддержки председателя свердловского парламента Людмилы Бабушкиной. Но она не знала, что он поддерживает интересы „молочного короля“. Говорят, когда Половников лично на одной из неформальных встреч признался в том, что он „человек Майзеля“, Людмила Валентиновна была в ярости. Получается, это она дала зеленый свет бизнесмену», — утверждает собеседник агентства. Связаться с Алексеем Половниковым не удалось. Он был в командировке в Екатеринбурге.

Сергей Майзель в беседе с «URA.RU» не опроверг и не подтвердил информацию о своих интересах в Камышлове. «Пишите про меня, что хотите», — сказал олигарх.

Летом, как сообщали инсайдеры «URA.RU», Майзель уже пытался захватить власть в Богдановиче. Хотел согласовать на пост мэра директора Богдановичевского молокозавода Геннадия Левченко. Но тогда он действовал более открыто, нежели в Камышлове. К примеру, лично вел переговоры с членами конкурсной комиссии по выборам главы. Однако переговоры провалились. В Камышлове об игре «молочного короля» большинство не знало до последнего момента.