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Его место занял уралец Александр Бурков
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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:07  11 октября 2017 0

Куйвашев отправил Буркову телеграмму: пожелал найти импульс

XV Межрегиональная выставка-ярмарка
Евгений Куйвашев надеется, что теперь у Свердловской и Омской областей появится нечто общееФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области поздравил Александра Буркова с недавним назначением на пост врио губернатора Омской области. И отправил ему телеграмму с пожеланием успеха.

«Президент России оказал вам высокое доверие, поручив столь ответственную работу. Желаю Вам достойно проявить себя на этом посту, заручиться поддержкой избирателей, придать новый импульс социально-экономическому развитию вверенного вам региона», — написал Евгений Куйвашев коллеге.

Так же глава региона выразил надежду, что Александр Бурков не забудет свои уральские корни и с его назначением у Свердловской и Омской областей появятся совместные проекты.

Игорь Чукреев
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