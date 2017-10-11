Куйвашев отправил Буркову телеграмму: пожелал найти импульс

Губернатор Свердловской области поздравил Александра Буркова с недавним назначением на пост врио губернатора Омской области. И отправил ему телеграмму с пожеланием успеха.
«Президент России оказал вам высокое доверие, поручив столь ответственную работу. Желаю Вам достойно проявить себя на этом посту, заручиться поддержкой избирателей, придать новый импульс социально-экономическому развитию вверенного вам региона», — написал Евгений Куйвашев коллеге.
Так же глава региона выразил надежду, что Александр Бурков не забудет свои уральские корни и с его назначением у Свердловской и Омской областей появятся совместные проекты.