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Главные новости Челябинской области
13:16  11 октября 2017 0

Главный «белый металлург» России празднует день рождения

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, комаров андрей, чтпз
Андрею Комарову исполняется 51 годФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почетный гражданин Челябинской области, совладелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров 11 сентября, в среду, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 51 год. Поздравления по случаю дня рождения передают Андрею Комарову из родного Озерска.

«Имя Андрея Ильича Комарова известно каждому озерчанину. И это не преувеличение. Несмотря на то, что он давно не живет в Озерске, его поддержку и помощь мы постоянно ощущаем. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, спортивные площадки для школ города — далеко не полный список того, что Андрей Ильич сделал для Озерска. Поэтому от лица всех озерчан поздравляем именинника, желаем крепкого здоровья, новых достижений и побед! Как показала жизнь, все, что он задумывает, сбывается. И пусть так будет и в дальнейшем!», — поздравляет знаменитого металлурга через «URA.RU» глава Озерска Евгений Щербаков. 14 сентября, в субботу, Андрея Комарова ждут в Озерске, где смогут передать все поздравления лично.

Андрей Комаров известен не только успехами в промышленном бизнесе, но и как благотворитель. В 2017 году он, по предложению областных властей возглавил попечительский совет Челябинского театра оперы и балета имени Глинки. В мае 2016 года Андрей Комаров был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области». «За деятельность, способствующую процветанию Челябинской области, повышению её авторитета в Российской Федерации», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Борисом Дубровским.

Альбина Золотухина
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