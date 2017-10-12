Владельцы дома из известного сериала «Во все тяжкие» рассказали о том, что им пришлось установить двухметровый металлический забор, чтобы оградиться от туристов и фанатов киноленты.
Гости постоянно забрасывают на крышу дома пиццу, как это сделал главный герой сериала Уолтер Уайт, фотографируются, воруют камни со двора и просят закрыть двери гаража или убрать автомобиль, чтобы получился удачный кадр. В неделю при этом к дому приходит порядка сотни туристов, несмотря на то, что сериал закончился еще в 2013 году, пишет «Лентач».
В октябре 2017 года семья решила поставить двухметровый металлический забор, поскольку на туристов не повлияли даже публичная просьба создателя сериала Винса Гиллигана.