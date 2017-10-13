Подрядчика нового пермского зоопарка оштрафовали за медленную работу

Компанию «РЖД-строй», которая занимается строительством Пермского зоопарка, оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что ряд работ не был выполнен в срок. Это уже второй штраф за медленную работу.
«Несмотря на прилагаемые нами усилия, к сожалению, сроки отставания строительства на сегодняшний день остаются прежними», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевого минстроя. В связи с этим управление капитального строительства Пермского края в среду, 11 октября, оштрафовало «РЖД-строй» на 10 млн рублей. Такой же штраф за отставание от графика был выписан застройщику в апреле 2017 года.
Строительство нового пермского зоопарка на Нагорном должно завершиться в марте 2018 года. Стоимость работ по контрактам составила 1,833 млрд рублей. В сентябре рабочие, задействованные на стройке, устроили забастовку — из-за недобросовестного субподрядчика два десятка человек остались без денег. В ситуацию пришлось вмешаться краевому правительству.