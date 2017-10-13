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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
16:23  13 октября 2017 0

Чиновники запустили мобильный сервис для жителей Ханты-Мансийска

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, wi-fi, интернет, сеть, гаджет, вай фай, беспроводной интернет
Горожане смогут оперативно сообщить о несанкционированной свалкеФото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация столицы Югры запускает мобильную версию интерактивного сервиса «Улучшим наш город». Сервис для мобильных телефонов должен стать дополнительным каналом связи между жителями города и органов местного самоуправления, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска.

«В оперативном режиме хантымансийцы могут подать заявку на улучшение отдельных объектов города или сообщить о несанкционированной свалке. Здесь же можно познакомиться с городскими новостями, принять участие в опросах по актуальным темам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Ханты-Мансийска, на введение подобного мобильного сервиса югорчан подтолкнул пример Москвы, которая регулярно выпускает сервисы для мобильных платформ, такие как: «Активный Гражданин», «Наш город», и «Госуслуги Москвы».

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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