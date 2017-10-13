Чиновники запустили мобильный сервис для жителей Ханты-Мансийска

Администрация столицы Югры запускает мобильную версию интерактивного сервиса «Улучшим наш город». Сервис для мобильных телефонов должен стать дополнительным каналом связи между жителями города и органов местного самоуправления, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска.
«В оперативном режиме хантымансийцы могут подать заявку на улучшение отдельных объектов города или сообщить о несанкционированной свалке. Здесь же можно познакомиться с городскими новостями, принять участие в опросах по актуальным темам», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщил «URA.RU» источник в администрации Ханты-Мансийска, на введение подобного мобильного сервиса югорчан подтолкнул пример Москвы, которая регулярно выпускает сервисы для мобильных платформ, такие как: «Активный Гражданин», «Наш город», и «Госуслуги Москвы».