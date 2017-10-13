СК озвучил сумму предполагаемой взятки магнитогорскому депутату

17:49 13 октября 2017 1

Главврач в Магнитогорске получил взяток на 1,3 млн рублей ФОТО: оперативная съемка

Главврач горбольницы №2 Магнитогорска, депутат горсобрания Артем Черепанов, задержанный сотрудникам УФСБ по Челябинской области, подозревается в получении на сумму в 1,3 млн рублей. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по региону, по версии следствия эти деньги руководитель лечебного учреждения получал от своих подчиненных в течение 2015—2016 годов. Главврачу платили за покровительство по службе.

Когда Артем Черепанов был задержан, он имел при себе 100 тыс. рублей. На видео, представленном ФСБ, главрач говорит, что это его личные деньги. По оперативной информации, «наличку» ему передал один из сотрудников больницы в служебном гараже. На момент задержания Черепанов был в отпуске. Сейчас главврач находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки особо крупном размере). Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

В горсобрание Магнитогорска Артем Черепанов впервые избрался в 1996 году. С 1997 по 2002 год возглавлял городской фонд «Мир без наркотиков». С 2012 года стал ответсеком городской антинаркотической комиссии. В городском собрании является зампредом комиссии по социальной политике и связям с общественностью. Член фракции «Единая Россия».