В Екатеринбурге из-за аварии 120 домов остались без отопления

Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге 15 октября остались без отопления из-за аварии. Об этом «URA.RU» рассказали в Центральной диспетчерской службе.
Повреждение теплосети произошло на улице Советской. Чтобы устранить аварию, рабочим пришлось отключить отопление, поэтому без тепла остались жители 120 домов в Кировском районе. По словам диспетчера, ремонтные работы будут завершены к 18:00.
В субботу, 14 октября из-за повреждения на воздушной линии без электричества остался микрорайон Лечебный.