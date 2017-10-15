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Главные новости Свердловской области
11:16  15 октября 2017 2

В Екатеринбурге из-за аварии 120 домов остались без отопления

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, квартира, тепло в доме, батарея отопления
Отопление обещают включить только к вечеруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Пионерского микрорайона в Екатеринбурге 15 октября остались без отопления из-за аварии. Об этом «URA.RU» рассказали в Центральной диспетчерской службе.

Повреждение теплосети произошло на улице Советской. Чтобы устранить аварию, рабочим пришлось отключить отопление, поэтому без тепла остались жители 120 домов в Кировском районе. По словам диспетчера, ремонтные работы будут завершены к 18:00.

В субботу, 14 октября из-за повреждения на воздушной линии без электричества остался микрорайон Лечебный.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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