Во вторник, 17 октября, в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет форум «Молодежь выбирает трезвость». В нем примут участие представители органов власти [Министерства образования и науки Свердловской области], Екатеринбургской митрополии РПЦ, а также молодежные и добровольческие организации.
Как рассказали «URA.RU» в оргкомитете форума, основная цель мероприятия — учреждение Добровольческого объединения «Молодёжное братство трезвости» при свердловском общественно-государственном движении «Попечительство о народной трезвости».
В программе мероприятия: подписание Манифеста трезвости молодежными объединениями региона, формирование органов управления «Молодёжного братства трезвости», проведение интерактивной выставки «Трезвость — базовая ценность российского общества» и «Традиции трезвления в национальных культурах», а также проведение круглого стола «Задачи и проблемы трезвенного просвещения молодежи Свердловской области».