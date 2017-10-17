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17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
08:08  17 октября 2017 0

РПЦ и чиновники учредят в Екатеринбурге Молодежное братство трезвости

Последний звонок в Челябинске, вино, пьянство, выпускники, алкоголь
Мероприятие проводится для популяризации трезвого образа жизни среди молодежиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во вторник, 17 октября, в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет форум «Молодежь выбирает трезвость». В нем примут участие представители органов власти [Министерства образования и науки Свердловской области], Екатеринбургской митрополии РПЦ, а также молодежные и добровольческие организации.

Как рассказали «URA.RU» в оргкомитете форума, основная цель мероприятия — учреждение Добровольческого объединения «Молодёжное братство трезвости» при свердловском общественно-государственном движении «Попечительство о народной трезвости».

В программе мероприятия: подписание Манифеста трезвости молодежными объединениями региона, формирование органов управления «Молодёжного братства трезвости», проведение интерактивной выставки «Трезвость — базовая ценность российского общества» и «Традиции трезвления в национальных культурах», а также проведение круглого стола «Задачи и проблемы трезвенного просвещения молодежи Свердловской области».

Сергей Демин
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