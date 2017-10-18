Греф потратил десятки миллионов на облигации «Сбербанка»

17:26 18 октября 2017 0

Герман Греф купил 60 тысяч облигаций своего банка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Сбербанка России» Герман Греф приобрел облигации финансовой организации с погашением в 2020 году на 60 миллионов рублей. Ценными бумагами обзавелись и другие топ-менеджеры банка.

«Ведомости» пишут, что Греф купил 60 тысяч облигаций, каждая из которых стоит 1000 рублей. Финансовый директор «Сбербанка» Александр Морозов и член правления Олег Ганеев купили по 58,9 тысячи и 50 тысяч облигаций соответственно. Самый крупный пакет достался зампреду правления банка Станиславу Кузнецову — 200 тысяч ценных бумаг. Общая сумма вложений топ-менеджеров составила 368, 9 миллиона рублей.

Размещение рублевого выпуска на 40 миллиардов рублей закончилось 13 октября, тогда же глава банка и стал владельцем бумаг. Ставка купона установлена в размере 8 процентов годовых.