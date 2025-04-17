Волочкова перестала платить за коммуналку

Московский суд взыскал задолженность с Волочковой за неуплату коммуналки
© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина не платила за коммуналку длительное время
Балерина не платила за коммуналку длительное время Фото:

С российской балерины Анастасии Волочковой взыскали задолженность по платежам за ЖКХ. Такое решение вынес московский суд.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — передают РИА Новости решение суда. Иск на Волочкову поступил от товарищества собственников жилья.

Решение об этом было вынесено 14 апреля. Точная сумма долга балерины не уточняется.

Ранее Волочкова рассказывала, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Накопления она инвестирует в собственные проекты.

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С российской балерины Анастасии Волочковой взыскали задолженность по платежам за ЖКХ. Такое решение вынес московский суд. «Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — передают РИА Новости решение суда. Иск на Волочкову поступил от товарищества собственников жилья. Решение об этом было вынесено 14 апреля. Точная сумма долга балерины не уточняется. Ранее Волочкова рассказывала, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Накопления она инвестирует в собственные проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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