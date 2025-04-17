Над российскими регионами ночью уничтожили 71 украинский дрон

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Над Курской областью уничтожили 49 БПЛА
Над Курской областью уничтожили 49 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон», — передает ведомство. Там уточнили, что над территорией Курской области было перехвачено 49 беспилотных летательных аппаратов, над Орловской и Рязанской областями — по семь БПЛА, над Брянской — четыре, над Владимирской — три, над Тульской — один.

Ранее губернатор Владимирской области сообщил, что в Ковровском районе системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили пять дронов. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы.

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За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Российская ПВО уничтожила за ночь 71 украинский дрон», — передает ведомство. Там уточнили, что над территорией Курской области было перехвачено 49 беспилотных летательных аппаратов, над Орловской и Рязанской областями — по семь БПЛА, над Брянской — четыре, над Владимирской — три, над Тульской — один. Ранее губернатор Владимирской области сообщил, что в Ковровском районе системы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили пять дронов. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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