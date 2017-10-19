В Югре задержанный за пьяную езду покончил с собой в отделе полиции

14:25 19 октября 2017 2

Мужчина был задержан за вождение пьяным без прав Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 18 октября, в поселке Солнечный, неподалеку от Сургута, мужчина совершил суицид прямо в отделе полиции. Сотрудники регионального следственного комитета начали проверку, они выясняют обстоятельства трагедии.

Как рассказали «URA.RU» в СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, погибший мужчина был доставлен в отдел полиции. Туда его привез экипаж ДПС за вождение в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.

В отделении мужчина находился в помещении для задержанных, где через некоторое время и свел счеты с жизнью.