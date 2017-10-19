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19 октября 2017
17:14  19 октября 2017 0

Ленина и Арбатова откроют школу для женщин-кандидатов в президенты

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Собчак вдохновила Арбатову и Ленину на открытие школы для женщин-кандидатов в президентыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В России появится школа для женщин-кандидатов в президенты. Ее создадут защитница прав женщин Мария Арбатова и писательница Лена Ленина.

После решения Ксении Собчак стать кандидатом на выборах президента России они решили подготовить других, более серьезных и реально конкурентноспособных кандидаток на этот пост среди бизнес-леди. Ленина и Арбатова считают, что при условии ускоренной подготовки по риторике, политической грамотности, пиару и законам создания имиджа эти женщины будут иметь больше шансов на победу.

Сама Арбатова заявила, что Собчак политиком никогда не была и не будет, несмотря на хорошую генетику. «На ней, в этом смысле, природа отдохнула», — уточнила свою точку зрения правозащитница в разговоре с «URA.RU».

Ленина и Арбатова пришли к выводу, что женщина-президент в России — не такая уж и утопия. «Россиянки — очень сильные женщины. Да и по статистике сегодня больше и эффективнее в нашей стране работают женщины, а не мужчины», — подытожила главный редактор WomanHit.ru Лена Ленина.

Айсель Герейханова
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